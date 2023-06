Berlin – Tag & Nacht: Nacktfoto-Eklat um Vanessa!

Vanessa startet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ voller Elan in ihren ersten Arbeitstag im Hotel. Trotz aller Zweifel schafft es ein attraktiver Gast, ihr den Job zu versüßen. Doch der Mann entpuppt sich plötzlich als Fake-Model-Agent, der Nacktfotos von ihr machen will.

Vanessa startet voller Elan in ihren ersten Arbeitstag im Hotel, obwohl sie sich angesichts der Arbeit nicht sicher ist, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, hier anzufangen. Als sie jedoch einen attraktiven Gast kennenlernt, stellt sie schnell fest, dass der Job auch seine guten Seiten hat. Ihrer Schwester gegenüber stellt sie cool klar, dass sie ihr neues Single-Leben genießen will.

Vanessa erlebt eine bittere Enttäuschung

Doch ehe sie sich versieht, erlebt sie eine herbe Enttäuschung, denn der scheinbar so nette Gast entpuppt sich als schmieriger Fake-Model-Agent, der in Wirklichkeit nur Nacktfotos von ihr machen will. Vanessa setzt sich schlagfertig zur Wehr. Später gibt sie allerdings Toni gegenüber zu, dass sie sich manchmal schon nach einem verlässlichen Partner sehnt. Sie ist jedenfalls dankbar, als Toni sie tröstend auffängt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.