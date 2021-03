Berlin – Tag & Nacht: Nackt-Video von Amelie aufgetaucht!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” haben sich Lynn und Amelie komplett zerstritten. Und nun auch noch das: An der Schule ist plötzlich ein peinliches Nackt-Video von Amelie aufgetaucht! Steckt hinter der diesen Aktion etwa Lynn?

Amelie ist am Boden zerstört, als an der Schule plötzlich ein extrem peinliches Nacktvideo von ihr die Runde macht. Auf den ersten Blick scheint Paul hinter der Sache zu stecken. Oder hat ihr diesen Dolch etwa Lynn in den Rücken gerammt?

Lynn schwört Rache

Amelie ist happy, als Lynn am Morgen tatsächlich ihre Ankündigung von gestern wahrmacht und ihr offenbar ein Friedensangebot unterbreitet. Fröhlich glaubt sie, dass sie uns ihre beste Freundin sich nun endlich versöhnt haben. In ihrer Hochstimmung entgeht Amelie jedoch, dass Lynn ihr das Ganze als Teil ihres Racheplans nur vorgespielt hat. Hinterrücks filmt sie mit Pauls zuvor geklautem Handy Amelie nach dem Sport nackt unter der Dusche und verschickt das Video an die gesamte Klasse.

Als diese mitbekommt, was Paul ihr da anscheinend angetan hat, ist sie völlig entsetzt. Paul versucht verzweifelt, Amelie von seiner Unschuld zu überzeugen. Er hat Lynn im Verdacht. Völlig durcheinander sucht Amelie diese daraufhin auf dem Hausboot auf und konfrontiert sie mit Pauls Vermutung. Doch Lynn macht sofort dicht und streitet jede Beteiligung ab. Vorgeblich getroffen von dem unfairem Verdacht, wirft sie die am Boden zerstörte Amelie schließlich hochkant raus…