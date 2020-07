Berlin – Tag & Nacht: Nach WG-Brand! Nimmt sich Joe das Leben?

Die Bewohner bei „Berlin – Tag & Nacht“ wollten eine fette Sause schmeißen: Die WG-Jubiläumsfeier stand an und Peggy erwartet ein Kind. Doch dann hat Theo eine Feuer-Katastrophe in der WG ausgelöst. Joe steht damit vor dem endgültigen Aus – wird er deshalb nun sogar die Stadt verlassen?

Eigentlich waren die Bewohner bei „Berlin – Tag & Nacht“ in Feierlaune. Doch dann steckte Theo die WG in Brand, in welcher sich noch Peggy befand. Zwar konnte sie gerettet werden, aber war bewusstlos. Im Krankenhaus kämpft sie um ihr Leben. Das ungeborene Kind wird sie wahrscheinlich verlieren und ihr Gesicht ist regelrecht entstellt – sie erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Peggy wird vorerst nicht mehr so aussehen wie früher – deshalb wird sie sich entscheiden, die Stadt vorerst zu verlassen.

Peggy haut aus dem Krankenhaus ab

Dann haut Peggy aus dem Krankenhaus ab – er und seine Freunde suchen nach der Blondine. Doch dann wird sich Peggy plötzlich von ihm trennen. Das ist aber nicht das einzige Problem: Er steht vor einem finanziellen Ruin! Denn die WG ist unbewohnbar – die Bewohner können dort nicht mehr zurückkehren. Deshalb kommt die Clique vorerst in einem leeren Bordell unter.

Joe scheint sich völlig aufzugeben

Joe ist mit den Nerven völlig am Ende. Dann betrinkt er sich und ihm wird klar, was er alles verloren hat – zwar wollen ihn seine Freunde unterstützen, aber er scheint sich komplett aufgeben zu wollen. Nimmt er sich nun sogar das Leben? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.