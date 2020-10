Berlin – Tag & Nacht: Nach Carlotta hat André die nächste Affäre!

Bei einem JGA ist das Verlangen von André bei “Berlin – Tag & Nacht” stärker als die Vernunft und er hat wilden Sex mit einem weiblichen Fan. Nach dem Seitensprung plagt ihn sein schlechtes Gewissen so sehr, dass er Mandy am Abend jeden Wunsch von den Lippen abliest.

André (Patrick Fabian) gerät in Stress, als Carlotta leichtsinnig auf dem Hausboot mit ihm flirtet und seine Affäre dadurch aufzufliegen droht. Er zieht die Reißleine und kündigt der Babysitterin kurzerhand, da er sein Familienglück mit Mandy (Laura Wölki) nicht noch mehr gefährden möchte. Doch Mandy macht ihm große Vorwürfe, nachdem sie davon erfährt, und André verzieht sich frustriert zu seinem Stripper-Auftritt auf einem JGA.

André schläft mit einem Fan

Dort bessert sich seine Laune, denn er genießt die bewundernden Blicke der weiblichen Zuschauerinnen in vollen Zügen. Und als er am Ende von einem Groupie angebaggert wird, gibt André seinen Trieben nach und schläft mit ihr. Als er am Abend nach Hause kommt, kümmert sich aus schlechtem Gewissen rührend um Mandy und die beiden verbringen einen schönen Abend miteinander. André kommt verblüfft zu dem Schluss, dass er durch seine Seitensprünge offensichtlich zu einem besseren Mann und Partner wird… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.