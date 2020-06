Berlin – Tag & Nacht: Mysteriöse Gestalt versetzt Milla in Panik!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Milla total glücklich. Denn in der gestrigen Folge tauchte ihre Freundin Caro im Loft auf – daraufhin haben die Mädels viel Zeit verbracht. Doch nun versetzt eine Person sie in Angst und Schrecken!

Ein ominöser Fremder taucht immer wieder in Millas Nähe auf, so dass sie Panik schiebt und keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Als die mysteriöse Gestalt sich wieder im Treppenhaus blicken lässt, will Caro dem Spuk ein Ende bereiten.

Fremde Person verfolgt Milla

Milla wird am Morgen erneut an ihre Vergangenheit erinnert, als jemand an der Tür klingelt und dann blitzschnell verschwindet. Doch aus Selbstschutz verdrängt sie die Tatsachen – bis ihr die mysteriöse Gestalt mit der Kapuze zum Tattoostudio folgt und sie augenscheinlich beobachtet. Milla flüchtet sich in Windeseile zur Arbeit ins Matrix.

Doch dann vernimmt sie dort ein Geräusch und schließt sich in Panik ein. Als sich herausstellt, dass es lediglich Piet ist, glaubt Milla, langsam durchzudrehen. Um Ablenkung bemüht, trommelt sie wenig später ihre Freundinnen zusammen, mit denen sie auf der Dachterrasse feiern will. Doch als im Treppenhaus erneut die unheimliche Gestalt lauert, ist Caro wild entschlossen, diese endlich zu stellen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.