Berlin – Tag & Nacht: Muss Jonas wieder in den Knast?

Jonas gibt den Einbruch in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ins Restaurant zu. Sina war angeblich nicht beteiligt. Paula will den Kontakt zwischen den beiden unterbinden. Bruno und Katy fürchten, dass Jonas wieder im Knast landet. Dann kommt es auch noch zum Eklat mit Basti.

Paula ist außer sich, als Joe ihr von dem Einbruch im Restaurant erzählt. Er ist sicher, dass Jonas und Sina dahinterstecken. Während Paula erfolglos Sina zur Rede stellt, ist Bruno fassungslos, als Jonas den Einbruch dreist zugibt. Obwohl Jonas kurz darauf mit Sina in der Schnitte auftaucht und die ganze Schuld auf sich nimmt, ist Paula entschlossen, künftig jeden Kontakt zwischen Jonas und Sina zu verhindern. Darüber gerät sie in einen großen Streit mit Sina, in den ausgerechnet Basti hineinplatzt, als er von seiner Klassenfahrt zurückkehrt.

Die Nerven von Bruno liegen blank

Bruno und Katy fürchten unterdessen, dass Jonas auf dem besten Weg zurück in den Knast ist. Sie suchen Hilfe bei seinem Betreuer Erhan. Als Jonas nach Hause kommt und Bruchstücke des Gesprächs aufschnappt, glaubt er, dass seine Eltern ihn wieder loswerden wollen. Er haut ab. Brunos Nerven liegen blank. Als Basti ihn kurz darauf auch noch in aggressiver Form wegen Jonas zur Rede stellt, kommt es zum großen Knall.