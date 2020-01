Berlin – Tag & Nacht-Milla: Zoff mit ihren Gogos!

Zwischen Milla und ihren Gogos herrscht bei „Berlin – Tag & Nacht“ dicke Luft, denn an der Gig-Front sieht es mau aus. In ihrer Not nehmen die Girls einen mies bezahlten Auftritt in Siggis Kneipe an. Der endet fast im Desaster, doch Milla weiß das zu verhindern.

Milla glaubt nach dem Streit mit ihren Gogos zuversichtlich, ihre Showgirls-Truppe wieder einfangen zu können. Doch die Mädels sind immer noch wütend auf sie und zweifeln nach der Trennung von ihrem Agenten daran, ob Milla ihnen neue Gigs verschaffen kann. Verzweifelt macht diese sich auf sie Suche nach Auftrittsmöglichkeiten, hat aber zunächst keinen Erfolg.

Milla lehnt Angebot ab

Nur Siggi bietet ihr schließlich an, bei ihm in der Kneipe aufzutreten. Er kann allerdings nicht viel bezahlen, weshalb Milla dankend ablehnt. Als ihre Gogos hinter ihrem Rücken doch auf Siggis Vorschlag eingehen, fühlt sie sich verraten.

Der Kneipengig bei wird für ihre Mädels jedoch zu einem echten Spießrutenlauf. Am Ende müssen sich Tara und Jade sogar von Milla aus der Patsche helfen lassen. Kleinlaut bedanken sich die Mädels und Milla schwört sie darauf ein, ihr bis zum Ende der Woche nochmal eine Chance zu geben, bessere Gigs an Land zu ziehen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.