Berlin – Tag & Nacht-Milla: Wutanfall wegen Sascha!

Milla kann in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ihre Wut gegenüber Sascha nicht länger zurückhalten und beschließt, ihren Hass an einem seiner Pullis auszulassen. Als sie jedoch merkt, dass es sich um einen Pulli von Bruno handelt, bekommt Milla ein schlechtes Gewissen.

Milla hat schon am Morgen den ersten Wutanfall wegen Sascha hinter sich, als der durch die WG stolziert, als hätte er dort nicht Hausverbot. Zunächst lässt sie ihre Wut an ihm, danach an seinem vermeintlichen Pulli aus, den sie kurzerhand mit einer Schere bearbeitet. Doch als klar wird, dass sie einen Pulli von Bruno erwischt hat, will sie den unbedingt ersetzen, um das zarte Band ihrer schwierigen Freundschaft nicht gleich wieder zu zerstören.

Sascha lauert Milla auf und droht ihr

Mike schafft es, Milla beim Pulli-Shopping einen gelösten Moment zu verschaffen, doch schnell wird klar, dass das Thema Sascha sie nach wie vor stark belastet. Sie beschließt mit Mike, Sascha die Macht über sich und die WG zu entziehen, indem sie den Feind kollektiv ignorieren – und alle Bewohner machen mit. Am Abend lauert Sascha jedoch Milla auf und versucht, ihr zu drohen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.