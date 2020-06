Berlin – Tag & Nacht: Milla wird von einem Stalker verfolgt!

Milla ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ total happy. Denn im Loft taucht plötzlich Caro auf – sie freut sich riesig darüber, dass ihre Freundin zurück ist. Doch schon bald wird Milla von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Eigentlich könnte es für Milla kaum besser laufen. Erst kürzlich ist sie ins Loft zurückgekehrt und freute sich riesig, ihre Mitbewohner wiederzusehen. Und bald trifft sie auf noch eine Freundin: Plötzlich steht Caro vor der Tür! Nachdem sich die beiden Mädels lange nicht mehr gesehen haben, wollen sie viel Zeit miteinander verbringen – zum Ärgernis von Olivia. Denn sie befürchtet, dass sie bei Milla nicht mehr die Nummer eins ist. Kurze Zeit später macht ihr Milla klar, dass die Rückkehr von Caro nichts an ihrer Freundschaft ändert.

Hat Milla einen Stalker?

Doch schon bald wird Milla von ihrer Vergangenheit eingeholt. Denn es klingelt jemand an der Tür und verschwindet wieder. Die mysteriöse Gestalt mit Kapuze folgt ihr dann aber sogar ins Tattoostudio – dort wird sie von der Person beobachtet. Dann flüchtet Milla ins Matrix – dort hört sie aber ein Geräusch und verfällt in Panik. Ist ihr die Person etwa auch bis dahin gefolgt? Milla will sich ablenken und deshalb eine Party mit ihren Freundinnen organisieren. Doch dann scheint auch im Treppenhaus die Person wieder aufzutauchen.

Handelt es sich bei der Person um ihre Tochter?

Hat Milla etwa einen Stalker? Oder handelt es sich dabei um ihre Tochter? Denn demnächst taucht ein Mädchen im Loft auf und behauptet, dass Milla ihre Tochter sei. Milla will mit ihr jedoch nichts zu tun haben und versucht, sich mit Planungen zu ihrem Geburtstag abzulenken.