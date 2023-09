Berlin – Tag & Nacht: Milla wird überfallen!

Nachdem Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ in ihrem Club erfolgreich die 18. Geburtstagsparty einer verwöhnten Kundin organisiert hatte, will sie nur noch nach Hause. Doch vor dem Matrix kommt es plötzlich zu einer brenzligen Situation mit einem bedrohlichen Typen.

Milla macht genervt Bekanntschaft mit einem arroganten Schnösel, der eine Location für die Party zum 18. Geburtstag seiner Tochter sucht. Toni wittert leichtverdientes Geld, sodass Milla den Auftrag schließlich annimmt. Doch das verwöhnte Geburtstagskind macht es ihnen nicht leicht. Herausgefordert beschließt Milla, es der Meckerziege einmal richtig zu zeigen und die beste 18. Geburtstagsparty aller Zeiten zu schmeißen.

Milla wird von bedrohlichen Typen belästigt

Und tatsächlich: Die Party wird ein Erfolg. Zufrieden und ziemlich k.o. will Milla hinterher endlich nach Hause. Doch vor dem Matrix gerät sie in eine brenzlige Situation: Plötzlich wird sie von einem recht bedrohlich wirkenden Typen belästigt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.