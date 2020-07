Berlin – Tag & Nacht: Milla will Amelie bei sich aufnehmen!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wollte Milla damals zuerst nichts von ihrer Tochter wissen. Doch nun versteht sie sich mit Amelie super und will sie sogar im Loft aufnehmen – zum Unverständnis der anderen Mitbewohner.

Milla will als Mutter für Amelie da sein und sie bei sich aufnehmen – auch wenn die anderen Mitbewohner wenig begeistert davon sind. Aber erst einmal muss sie Amelies Adoptivmutter überzeugen. Wie wird sie Millas Vorschlag aufnehmen?

Adoptivmutter rastet komplett aus

Milla ist am Morgen von ihren Mitbewohnern schwer enttäuscht. Grund dafür: Die Begeisterung über Amelies bevorstehenden Einzug hält sich bei ihnen sehr in Grenzen. Doch Milla will die Sache durchziehen. Emmi macht ihr das Ausmaß der Verantwortung bewusst, die sie dann für ihre Tochter übernehmen muss. Milla ist jedoch sicher, dass sie Amelie ein gutes Umfeld bieten kann. Freundlich sucht sie deren Adoptivmutter auf und versucht diese davon zu überzeugen, dass Amelie bei ihr wohnen darf. Als Frau Wolf von der Idee erfährt, rastet sie allerdings komplett aus. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.