Berlin – Tag & Nacht: Milla will Amelie aus dem Loft werfen!

Milla setzt bei „Berlin – Tag & Nacht“ alles daran, dass ihre Tochter sich schnell wieder aus dem Loft verzieht. Doch Caro springt für Amelie in die Bresche: Sie hat ein Recht darauf, mehr über ihre Herkunft zu erfahren. Milla muss am Ende einsehen, dass das stimmt.

Milla ist in Rage: Als Amelie nach ihrem Besäufnis am nächsten Morgen munter am Frühstückstisch sitzt, glaubt sie, dass sich ihre Tochter ins Loft zecken will. Caro und Emmi können überhaupt nicht verstehen, warum Milla sich so sträubt, Amelie an sich heranzulassen – und Caro wirft ihr vor, kein Herz zu haben.

Amelie sucht nach ihren Wurzeln

Sie findet, dass Amelie ein Recht darauf hat, nach ihren Wurzeln zu suchen. Milla ist anfangs sauer, dass ihre beste Freundin ihr so in den Rücken fällt. Doch ihre harte Fassade beginnt zu bröckeln, als Amelie endlich zurück ins Heim aufbricht. Durch Caros gutes Zureden kommt es schließlich zum ersten Mal zu einem Gespräch zwischen Mutter und Tochter – und das lässt Milla nicht kalt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.