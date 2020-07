Berlin – Tag & Nacht: Milla verprellt Amelie!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kommen sich Milla und Amelie immer näher. Das Mutter-Tochter-Gespann verbringt viel Zeit miteinander. Doch dann verprellt Milla plötzlich Amelie.

Milla tut es leid, dass sie Amelie so verprellt hat. Sie will den Fehler wiedergutmachen, indem sie ihrer Tochter einen Bikini schenkt. Kurze Zeit später schlägt Milla bei Amelie auf. Aber erstmal muss sie an deren Adoptivmutter vorbei.

Milla macht sich Vorwürfe

Milla macht sich am Morgen immer noch bittere Vorwürfe, weil Amelie ihre Ansage gestern in den falschen Hals bekommen hat. Doch ein neuerlicher Erklärungsversuch geht nach hinten los. Milla zeigt sich kämpferisch und beschließt, Amelies Gunst mit einem sehr persönlichen Geschenk zurückzuerobern: Sie schneidert ihr einen Bikini. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt das Projekt ihr mit Ricks Hilfe tatsächlich. Als sie wenig später jedoch mit dem Präsent an Amelies Haustür auftaucht, gerät sie prompt wieder mit deren Adoptivmutter aneinander.