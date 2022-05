Berlin – Tag & Nacht: Milla vermisst Amelie!

Milla vermisst Amelie bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mike sorgt für eine Überraschung, indem er sie aus Österreich einfliegen lässt. Zudem spendiert er den beiden eine achtwöchige Mutter-Tochter-Auszeit. Milla freut sich riesig. Mike ist einfach der perfekte Mann!

Milla ist enttäuscht, weil Mike heute und auch in den nächsten Tagen keine Zeit für sie hat. Sie vermisst Amelie so schrecklich und beschließt, ihre Tochter spontan übers Wochenende in Österreich zu besuchen. Milla ahnt nicht, dass sie damit beinahe Mikes große Überraschung zum Platzen bringt. Erst im letzten Moment kann er sie aufhalten. Milla ist sprachlos, als sie sieht, was Mike für sie getan hat: Denn plötzlich steht Amelie vor ihr.

Mike sorgt für eine riesige Überraschung

Sie wurde von ihm spontan aus Österreich eingeflogen, um ihrer Mutter eine kleine Freude zu machen. Milla ist überwältigt und auch Amelie ist happy, bei der von Mike organisierten Überraschungsparty ihre Freunde wiederzutreffen. Doch als Mike dann Milla auch noch mit einer achtwöchigen Mutter-Tochter-Auszeit bei Amelie in Österreich überrascht, brechen bei ihr alle Dämme. Sie ist einfach mit dem perfekten Mann zusammen!