Berlin – Tag & Nacht: Milla und Amelie geraten aneinander!

Amelie kehrt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ an ihre alte Schule zurück. Sie möchte freiwillig ein Schuljahr wiederholen, damit sie mit ihrer Freundin Lynn in eine Klasse kommt. Dafür hat Milla erst einmal überhaupt kein Verständnis. Es kommt zum Streit mit Amelie.

Auf Millas sanftes Drängen hin will sich Amelie heute um die Wiederaufnahme an ihrer alten Schule kümmern. Sie freut sich schon darauf, bald wieder neben ihrer Freundin Lynn in der Klasse zu sitzen. Doch als Direktorin Frau Emeling ihr unerwartet den Einstieg eine Stufe höher empfiehlt, ist Amelie wenig begeistert. Sie möchte lieber das Schuljahr wiederholen.

Milla und Amelie gehen sich an

Als Milla dies zunächst überhaupt nicht nachvollziehen kann, gerät sie mit ihrer Tochter heftig aneinander. Amelie macht ihrem Frust vor ihren Freunden Luft. Doch am Abend kommt es zur Versöhnung. Milla stellt klar, dass sie Amelies Entscheidung unterstützen wird – wie auch immer diese ausfallen wird. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.