Berlin – Tag & Nacht: Milla trifft den Vater von Amelie!

Milla hat sich heimlich mit dem leiblichem Vater von Amelie getroffen. Eric will von seiner Tochter jedoch nichts wissen, geschweige denn sie kennenlernen. Daraufhin dreht Amelie den Spieß einfach um und stellt sich Eric vor – mit bitteren Folgen…

Milla plagt das schlechte Gewissen, weil sie sich hinter Amelies Rücken mit deren leiblichem Vater Eric trifft. Leider bestätigen sich dabei auch all ihre Befürchtungen, denn Eric verhält sich extrem ignorant und abweisend. Nicht nur, dass er seine Tochter Amelie auf keinen Fall kennenlernen will, er weigert sich auch, überhaupt in Betracht zu ziehen, dass er der Vater sein könnte.

Eric lässt Amelie abblitzen

Milla ist entsetzt, als Amelie das mitbekommt und sich nun ihrerseits hinter Millas Rücken Eric vorstellt. Doch der lässt Amelie erwartungsgemäß abblitzen und verletzt sie damit zutiefst…