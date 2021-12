Berlin – Tag & Nacht-Milla: Tom sorgt für eine Überraschung!

Auf dem Weihnachtsbasar wurde Tom von Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ als „Date“ ersteigert. Nun sollen sie einen ganzen Tag miteinander verbringen. Beide haben allerdings völlig unterschiedliche Pläne. Schließlich sorgt Tom für eine handfeste Überraschung.

Nachdem Milla am Vortag auf dem Weihnachtsbasar Tom ersteigert hat, erwartet sie nun ihr „Date“ mit ihm. Doch die beiden haben völlig unterschiedliche Erwartungen an die gemeinsame Zeit. Während Milla hofft, ihm einfach nur die Kleider vom Leib zu reißen, um dann am liebsten den ganzen Tag mit ihm im Bett zu verbringen, hat Tom sich völlig andere Gedanken gemacht.

Tom macht ein romantisches Geständnis

Dann hat er schließlich eine tolle Überraschung organisiert. Wider Erwarten hat Milla tatsächlich Spaß an ihrem Date, doch dann macht Tom ihr plötzlich ein überraschendes, aber sehr romantisches Geständnis. Wie Milla darauf wohl reagieren wird? Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.