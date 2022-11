Berlin – Tag & Nacht: Milla spürt erstmals ihr Baby!

Als Milla im Wartezimmer in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zum ersten Mal ihr Baby spürt, bricht sie fest entschlossen ihre Fruchtwasseranalyse ab. Den überforderten Mike stellt sie mit ihrem Entschluss vor vollendete Tatsachen. Zwischen den beiden kommt es zum Streit.

Milla sieht mit mulmigem Gefühl der Fruchtwasseruntersuchung entgegen und verspricht Mike, nach dem Termin gemeinsam zu entscheiden, wie es weitergeht. Bereits im Wartezimmer bekommt Milla Zweifel und das ganze Vorhaben gerät ins Wanken, als sie das Baby zum ersten Mal deutlich spürt. Bevor es überhaupt zu der Untersuchung kommen kann, bricht Milla den Termin ab und macht Mike aufgewühlt klar, dass sie das alles nicht machen kann.

Milla will ihr Kind behalten

Ihr ist klar geworden, wie sehr sie ihr Kind bereits liebt und in jedem Fall behalten will. Mike fühlt sich übergangen und ist mit der Situation überfordert, sodass es zwischen den beiden zum Streit kommt. Von dem Verdacht erschüttert, dass Mike ihr gemeinsames Kind offenbar nicht so lieben kann, wie sie, stellt Milla ihn vor vollendete Tatsachen: Sie wird das Baby bekommen – notfalls auch ohne ihn! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.