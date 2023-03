Berlin – Tag & Nacht: Milla schottet sich komplett ab!

Mike und Amelie kümmern sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ gemeinsam um die Planung von Hopes Beerdigung. Milla hingegen schottet sich in ihrer Trauer von den beiden ab. Mike muss erkennen, dass er weder in seiner Trauer noch bei der Beerdigung auf Milla zählen kann.

Mike muss sich gequält an die Planung der Beerdigung machen und ist traurig, weil Milla ihn in ihrer Trauer weiterhin ausschließt. Zudem lässt es ihn verzweifeln, dass Milla nicht einmal bei der Beerdigung erscheinen will. Wenigstens unterstützt Amelie ihn bei der ohnehin schon aufreibenden Planung. Gemeinsam sind sie optimistisch, dass es eine „schöne“ Beerdigung wird. Als Milla das mitbekommt, ist sie fassungslos: Wie nur können sie eine Beerdigung „schön“ finden?

Mike und Amelie können Milla nicht beruhigen

Weder Mike noch Amelie sind in der Lage, Milla zu beruhigen. Während Mike seiner Verzweiflung bei Joe Luft macht, verletzt Milla in ihrer Trauer unabsichtlich Amelie. Mike wird durch Joe bestärkt, noch einmal mit Milla zu reden. Sie blockt ihn jedoch ebenfalls ab. Mike wird klar, dass er weder in seiner Trauer, noch auf der Beerdigung auf Milla zählen kann.