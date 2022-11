Berlin – Tag & Nacht-Milla: Schockierende Beichte von Mike!

Obwohl Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ enttäuscht von Mikes Beichte ist, will sie einen Schritt auf ihn zugehen und die beiden versöhnen sich letztendlich. Von nun an wollen sie ihre Gedanken um das ungeborene Baby beiseiteschieben und ihre Beziehung genießen.

Milla merkt morgens, dass Mike nicht nach Hause gekommen ist. Sie hat Angst, dass er sich wieder von ihr zurückzieht, obwohl sie sich doch eigentlich nach dem Unfall so nahe waren. Doch als Mike am Morgen mit schlechtem Gewissen nach Hause kommt, zieht sein Geständnis Milla den Boden unter den Füßen weg: Er wäre froh gewesen, wenn das vielleicht behinderte Baby bei dem Unfall gestorben wäre. Kurzerhand setzt Milla daraufhin Mike vor die Tür. Als Tara versucht, behutsam auf sie einzuwirken, wird sie schließlich nachdenklich und bemüht sich, Mikes Unsicherheiten nachzuvollziehen.

Milla will auf Mike zugehen

Als dann auch noch ein vor Wochen bestelltes Geschenk von Mike eintrifft, beschließt Milla, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Gemeinsam beschließen sie, die Gedanken um das ungeborene Baby erstmal beiseite zu schieben und sich auf ihre Liebe zu konzentrieren. Milla erkennt dabei, dass sie Mike die Angst nehmen muss, kein guter Vater für ein vielleicht behindertes Kind sein zu können. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.