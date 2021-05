Berlin – Tag & Nacht-Milla: Schlussstrich mit Eric?

Bei einem actionreichen Freundinnentag mit ihrer wiedergewonnenen BFF Olivia kommen Milla bei „Berlin – Tag & Nacht“ jetzt Zweifel an der Beziehung mit Eric auf. Um sich selbst zu beweisen, dass diese Gedanken völliger Schwachsinn sind, startet sie eine Verführungsaktion.

Milla ist happy, als sie endlich wieder mit ihrer besten Freundin Olivia vereint ist und einen draufmachen kann. Sie starten langsam und gemütlich beim Frühstück und erzählen sich, was sie in den letzten Monaten alles erlebt haben. Während die beiden im Laufe des Tages ihre wiedergefundene Freundschaft krachend abfeiern, muss Milla sich eingestehen: Die Zeit mit Eric in Südamerika war zwar schön, aber es fehlte ihr trotzdem etwas – nämlich etwas mehr Aufregung, Verrücktheit, besonders in sexueller Hinsicht.

Milla will Eric verführen

Diese Gedanken wischt Milla aber schnell wieder weg. Schließlich ist Eric der Vater von Amelie und sie ist glücklich mit ihm, da gibt es kein „Aber“. Um sich das zu beweisen, verführt Milla ihn am Abend nach allen Regeln der Kunst… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.