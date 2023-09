Berlin – Tag & Nacht: Milla lügt Mike an!

Milla lässt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ trotz schlechtem Gewissen Mike gegenüber von Franks trauriger Lebensgeschichte erweichen. Voller Mitleid bietet sie ihm sogar vorübergehend Obdach an – in der Hoffnung, dass er wieder weg ist sobald Mike nach Hause kommt.

Wegen des gestrigen Angriffs auf sie ist Milla immer noch sehr aufgewühlt. Zum Glück war plötzlich Frank aufgetaucht und konnte sie schließlich retten. Nun kommen die beiden ins Gespräch und Milla ist gerührt, als sie Franks Lebensgeschichte erfährt. Er lässt kein gutes Haar an sich selbst und berichtet ihr zudem von seiner prekären Wohnsituation. Milla beschließt aus Mitleid, Frank bei sich aufzunehmen.

Milla nimmt Frank bei sich auf

Dafür muss sie sich gleich von allen Seiten, besonders von Amelie, heftige Kritik anhören. Milla bleibt aber entschlossen bei ihrem Vorhaben, auch wenn sie Mike dafür anlügen muss. Sie ist sicher, das Richtige zu tun und hofft, dass Frank eine Wohnung gefunden hat und wieder ausgezogen ist, bis Mike zurückkommt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.