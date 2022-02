Berlin – Tag & Nacht: Milla lässt Piet ins Messer laufen!

Milla kann Piet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ bei der Bewältigung von Problemen im Matrix helfen. Trotzdem weigert er sich, sie zu befördern. Als kurz danach ein Streik auszubrechen droht, ist er erneut auf Milla angewiesen. Nun entscheidet sich, wer wen mehr braucht.

Milla wird morgens Zeugin, dass Piet Probleme mit einem schwierigen Kunden hat. Sie kommt hinzu und löst den Konflikt auf ziemlich souveräne Weise. Dadurch wird ihr klar, dass sie wirklich gerne wieder mehr Verantwortung im Matrix hätte und verlangt von Piet daher eine Beförderung. Der lässt sie jedoch erneut abblitzen und erinnert sie daran, dass sie jetzt als Gogo am unteren Ende der Nahrungskette steht.

Piet vergreift sich deutlich im Ton

Als Piet sich daraufhin auch seinen anderen Mitarbeitern gegenüber erheblich im Ton vergreift und von ihnen dreist Dinge verlangt, die definitiv nicht zu ihren Aufgabe gehören, lässt Milla ihn mit Genugtuung ins Messer laufen. Das Team ruft kurz darauf zum Streik auf. In dieser Situation bietet Milla ausgerechnet Piet ihre Hilfe an. Sie hat nur eine Bedingung: Er soll ihr endlich die verlangte Beförderung zukommen lassen. Piet muss in den sauren Apfel beißen – und Milla feiert ihren Triumph. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.