Berlin – Tag & Nacht: Milla lässt Mike auflaufen!

Millas merkwürdiges Verhalten bei „Berlin – Tag & Nacht“ in letzter Zeit gibt Mike zu denken. Als er sich mit ihr aussprechen will, küssen sie sich fast. Nun ist Mike völlig durch den Wind und hofft, durch Sex mit Pia auf andere Gedanken zu kommen. Aber klappt das?

Mike ist ratlos, als er am Morgen erneut mit Milla aneinandergerät, die ihn äußerst zickig auflaufen lässt. Schon seit Tagen hat er das Gefühl, dass Milla ihm aus dem Weg geht. Mike ist zunehmend genervt, besonders weil er nicht aufhören kann, über dieses seltsame Verhalten zu grübeln. Als er sie schließlich zur Rede stellt, kommt es unerwartet beinahe zum Kuss zwischen den beiden.

Mike ist verwirrt

Nun ist Mike erst recht verwirrt. Um sich die Gedanken an Milla endlich aus dem Kopf zu schlagen, versucht er deshalb, sich ganz auf Pia zu konzentrieren. Allerdings funktioniert das eher mittelprächtig: Denn als Mike mit Pia schlafen will, muss er unweigerlich schon wieder an Milla denken und bricht schließlich ab. Nachts begegnet Mike auf dem Klo zufällig Milla und will die Gelegenheit nutzen, um Tacheles zu reden. Doch damit macht er alles nur noch schlimmer… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.