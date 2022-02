Berlin – Tag & Nacht-Milla: Konfrontation mit Piet!

Milla fordert in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von Piet, ihr wie früher eine leitende Position im Matrix zu geben. Doch er lehnt ab. Stattdessen bietet er ihr ein Gogo-Casting an. Milla ist unsicher, ob dies das Richtige für sie ist. Und was wird Amelie dazu sagen?

Nachdem Milla und Olivia die letzten Tage vergeblich nach neuen Jobs gesucht haben, will sich Milla ihre alte Stelle im Matrix zurückholen. Nun fordert sie von Piet, ihr wie früher eine leitende Position zu geben. Schließlich ist es seine Schuld, dass sie ihre Jobs im Body Burn verloren haben. Doch Piet lehnt ab. Er kann Milla maximal zum Gogo-Casting einladen.

Milla verbockt das Gogo-Casting

Sie stimmt nur halbherzig zu, da sie nicht weiß, ob dieser Job nicht doch ein Rückschritt für sie ist. Außerdem ist keineswegs klar, ob Amelie damit einverstanden wäre. Aufgrund dieser Sorge verbockt Milla schließlich das Casting und steht zunächst erneut ohne Job da. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.