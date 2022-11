Berlin – Tag & Nacht: Milla ist am Boden zerstört!

Für Milla scheint in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach Mikes Abreise nichts mehr richtig zu laufen. Angestrengt versucht sie, ihre Trauer vor Amelie zu verstecken. Doch diese schafft es schließlich, Milla mit einer kleinen Überraschung auf andere Gedanken zu bringen.

Mike ist nach Portugal abgehauen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Für Milla erweist sich das als Katastrophe. Sie ist völlig am Boden zerstört. Trotzdem versucht sie alles zu geben, damit man ihr ihre Trauer nicht anmerkt. Vor allem gegenüber Amelie will sie nicht zeigen, wie es ihr wirklich geht. Das ist auch der Grund, warum sie sich in ihre Arbeit stürzt.

Amelie will Milla überraschen

Doch nichts scheint richtig zu laufen. Als Amelie ihre Mutter allerdings mit einer süßen Überraschung auf andere Gedanken bringt, kann Milla für einen Moment tatsächlich ihren Kummer vergessen – ehe sie mit voller Wucht von ihren Gefühlen eingeholt wird.