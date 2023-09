Berlin – Tag & Nacht: Milla in Sorge! Stürzt Mike jetzt komplett ab?

Milla muss in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ schockiert feststellen, wie sehr Mike unter der Situation mit seinem Vater leidet. Seit dem Treffen mit Frank, stürzt sich Mike mit Übereifer in seine Arbeit und verdrängt dabei vollkommen, wie schlecht es ihm eigentlich geht.

Milla macht sich Sorgen wegen Mike. Nach dem Treffen mit seinem Vater, scheint er sich förmlich in seiner Arbeit zu vergraben. Zwar leugnet er vor Milla, dass ihn die Begegnung mit Frank belastet, doch seine Frau sieht sofort, wie es ihm geht. Mike ist in Wirklichkeit total fertig. Es wirkt fast so, als würde er sich weigern, zumindest ein bisschen Rücksicht auf sich selbst zu nehmen.

Milla und Mike geraten aneinander

In dieser Situation gerät Milla mit ihm aneinander. Mike ist im Grunde nur noch wütend. Als er dann auch noch kurz davor ist, Piet zu feuern, muss Milla geschockt erkennen, dass ihre Befürchtungen noch übertroffen werden. Es steht wirklich sehr schlecht um Mike.