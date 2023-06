Berlin – Tag & Nacht: Milla gerät in Panik!

Mike sieht Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ vor der Trauung im Hochzeitskleid und versteht nicht, warum sie wegen eines albernden Aberglaubens in Panik gerät. Doch als die Pechsträhne für die beiden zunimmt, bekommt auch Mike Angst, vom Unglück verfolgt zu werden.

Kurz vor ihrer Hochzeit geschieht etwas, was eigentlich nicht sein sollte: Mike sieht Milla in ihrem Hochzeitskleid. Er hat es zwar nicht darauf angelegt, aber nun ist es passiert. Milla verfällt daraufhin in Panik. Mike reagiert zunächst überrascht. Die Vorstellung, dass, es Pech bringt, seine Braut vor der Trauung im Hochzeitskleid zu sehen, hält er für einen unsinnigen, alten Aberglauben.

Unglückssträhne vor der Hochzeit

Doch als für die beiden kurz vor der Hochzeit ein unglückliches Vorkommnis das andere jagt und diese Pechsträhne einfach nicht abreißen will, gerät auch er ins Grübeln. Mike fragt sich, ob Milla mit ihrer Vorstellung nicht vielleicht doch Recht hat und sie tatsächlich vom Pech verfolgt werden. Seine Angst wächst, während er überlegt, wie er das Unglück abwenden kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.