Berlin – Tag & Nacht: Milla fühlt sich von Mike angezogen!

Milla und Mike haben sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ versöhnt und unternehmen etwas mit Pia und Eric. Dabei kommen sie sich ziemlich nahe. Milla will das allerdings nicht wahrhaben und versucht, ihre Gefühle wegzuwischen. Sie geht sogar so weit, Eric zu verführen.

Nachdem sich Milla und Mike beim gestrigen Ausflug in den Escape-Room versöhnt haben, steht heute mit Pia und Eric die nächste Viererunternehmung auf dem Programm. Im Indoor-Beachclub nehmen Milla und Mike zunächst als Team beim Beachvolleyball Rache für die schmachvolle Niederlage im Escape-Room-Battle. Danach kommt es an der Bar erneut zu einem sehr nahen Moment zwischen ihnen.

Steht Milla auf Mike?

Milla überspielt die Situation allerdings. Als jedoch später im Body Burn plötzlich Eric und Mike beide mit nacktem Oberkörper vor ihr stehen, wird ihr schlagartig bewusst, dass sie sich von Mike doch mehr angezogen fühlt, als sie sich eingestehen will. Dies entgeht auch Olivia nicht. Sie spricht Milla darauf an, doch die streitet alles ab. Um sich selbst vom Gegenteil zu überzeugen, verführt sie am Abend ihren Freund Eric und kündigt ihm eine lange Nacht an. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.