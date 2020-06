Berlin – Tag & Nacht: Milla findet Amelie bewusstlos am Boden!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wurde das Geheimnis von Milla enthüllt: Sie hat eine Tochter! In den vergangenen Tagen ist immer wieder Amelia aufgetaucht und suchte einen Draht zu ihrer Mutter – doch sie hat kein Interesse an in ihrer Tochter. Doch nun kommt es zu einem Eklat.

Milla erlebte einen krassen Alptraum. In den vergangenen Tagen wurde Milla bei „Berlin – Tag & Nacht“ immer wieder von einer Person verfolgt. Doch dann stellte sich heraus, dass es sich bei der mysteriösen Person um ihre Tochter Amelie handelt.

Amelie will ihre Mutter kennenlernen

Milla hat einen riesigen Schock bekommen, als sie ihre Tochter wieder erkannt hat und machte ihr sofort klar, dass sie mit ihr nichts zu tun haben will. Damals hatte Milla sie direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben, da sie bei der Geburt selbst erst 15 Jahre war. Mit dem Kapitel hat sie eigentlich abgeschlossen – doch Amelie lässt nicht locker und will ihre Mutter kennenlernen.

Milla findet ihre Tochter bewusstlos am Boden

In der kommenden Woche taucht Amelie erneut im Matrix auf. Doch Milla will endlich ihre Ruhe und macht ihr deshalb eine krasse Ansage, dass sie endlich verschwinden soll. Später findet Milla ihre Tochter plötzlich vor dem Loft – dabei liegt sie am Boden! Offenbar hat sie zu viel getrunken. Caro und Olivia können Milla schließlich überreden, dass Amelie eine Nacht im Loft bleiben darf – so kann sie ihren Rausch ausschlafen.

Amelie darf im Loft bleiben

Milla ist zwar davon absolut nicht begeistert, aber lässt sich darauf ein. Sie macht ihren Freundinnen aber auch klar, dass sie direkt am nächsten Morgen wieder verschwinden soll. Ob das zwischen den beiden gut gehen kann? Oder kommt es doch zu einer Versöhnung zwischen Milla und Amelie?