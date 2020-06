Berlin – Tag & Nacht-Milla: Erstes Foto von Tochter Amelie!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kam ein kommt ein krasses Geheimnis ans Licht: Milla hat eine Tochter! Nicht mal die Clique rund um das Loft wusste davon. Nun ist auch das erste Foto von Tochter Amelie aufgetaucht.

Milla lebt bei BTN derzeit in Angst und Schrecken. Der Grund? Seit einigen Tagen wird sie von einem Stalker verfolgt – mal im Treppenhaus, dann im Tattoo-Studio von Daniel Krause und später sogar im Matrix. Steckt dahinter womöglich ihre Tochter? Denn laut der Vorschau steht ihre Tochter einige später an der Tür von Loft und will zu ihrer Mutter.

Erstes Foto von Amelie aufgetaucht

Zunächst will Milla nichts mit ihrer Tochter zu tun haben. Mit der Situation scheint sie völlig überfordert zu sein – später scheint sich das Mutter-Tochter-Gespann aber doch näher zukommen. Die beiden verbringen sogar einen ganzen Tag zusammen und haben sich wahrscheinlich viel zu erzählen. Milla ist vor dem Tag total aufgeregt und fühlt sich geschmeichelt, weil Amelie sie anhimmelt. Deshalb kommt sie auf die Idee, mit ihrer Tochter ein Umstyling zu machen.

So kommt Milla mit ihrer Tochter klar

Am Ende des Tages stellt Milla sogar einige Gemeinsamkeiten mit ihrer Tochter fest. Danach lässt sich Milla ein Tattoo von Caro stechen – Amelie verbringt daraufhin die Zeit mit Olivia. Doch als sie nach Hause kommt, trifft sie der Schlag: Ihre Tochter ist total besoffen! Danach bekommt Olivia eine krasse Ansage von Milla, welche sich gewaschen hat. Dann kreuzen auch noch die Eltern von Amelie auf – nachdem sie sehen, was los ist, verbieten sie den Kontakt zwischen Milla und Amelie. Ob sich die beiden nun wirklich nicht mehr sehen dürfen? Das dürfte Milla das Herz brechen, denn anscheinend kommt sie mit Amelie super klar… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Milla hat eine Tochter!