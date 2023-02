Berlin – Tag & Nacht: Milla entlässt sich selber aus Krankenhaus!

Entgegen dem ärztlichen Rat entlässt sich Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ selbst aus dem Krankenhaus. Sie schafft es nicht, länger an dem Ort zu bleiben, an dem ihre Tochter gestorben ist. Doch auch zu Hause weiß Milla nicht, wie sie mit ihrer Trauer umgehen soll.

Milla hat die ganze Nacht am Bett ihres toten Babys gesessen. Sie schafft es nicht, sich endgültig von Hope loszureißen. Erst als Mike kommt und sie vehement dazu auffordert, geht Milla zurück in ihr Krankenhausbett. Doch sie hält es nicht länger aus, an dem Ort zu sein, an dem ihre Tochter gestorben ist. Milla verlässt das Krankenhaus entgegen dem ärztlichen.

Milla ist außer sich

Als sie nach Hause kommt und sieht, dass Mike die Baby-Ecke weggeräumt hat, ist sie außer sich. Milla glaubt, dass er ihre Tochter schnellstmöglich vergessen will. Sie macht Mikes Aufräumaktion rückgängig, um in Ruhe in der Baby-Ecke um Hope trauern zu können. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.