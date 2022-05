Berlin – Tag & Nacht: Milla begibt sich in Gefahr!

Milla bekommt bei „Berlin – Tag & Nacht“ ein sehr günstiges Angebot eines Getränkelieferanten für das Matrix. Erst vor Ort merkt sie, dass Piets Zweifel an dem Deal berechtigt waren. Sie will nun doch nicht unterschreiben. Die Typen lassen Milla aber nicht gehen.

Milla freut sich, als Mike seine Rückkehr vom Buchhaltungsseminar ankündigt. Allerdings ist sie leicht irritiert, dass er nun im Matrix Sparmaßnahmen durchführen will. Als Milla kurz darauf ein vermeintlich unschlagbares Angebot eines Getränkelieferanten bekommt, will sie es annehmen und Mike so beweisen, dass sie es ebenfalls draufhat. Sie kann das Matrix gut führen. Piet hat große Zweifel an dem Deal, was Milla aber als Eifersucht auf ihre Chefposition abtut.

Mills wird von Typen betrogen

Doch als sie zur Unterzeichnung fährt und im Vertrag eine dubiose Klausel findet, wird ihr klar, dass er recht hatte. Die Typen wollen sie betrügen. Milla will den Vertrag nicht unterschreiben und gehen, doch ihre Beinahe-Geschäftspartner halten sie fest. Sie weiß nicht, was sie nun tun soll. Mike ist unterdessen ins Matrix gekommen und hat von Piet alles erfahren. Er macht sich große Sorgen um Milla. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.