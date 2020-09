Berlin – Tag & Nacht: Mike und Kim sind ein Paar!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hatten Mike und Kim zuletzt heftig geflirtet und es wäre beinahe zu einem Kuss gekommen. Es hat sich bereits angedeutet, nun ist es tatsächlich der Fall: Die beiden werden ein Paar!

Mike und Kim haben bei „Berlin – Tag & Nacht“ eine krasse Zeit hinter sich. Denn nach einem One-Night-Stand wurde Mike von Kim beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Daraufhin kam er in den Knast und Kim hat sich mit der Lüge bei allen unbeliebt gemacht. Nachdem die Lüge aufflog und Mike aus dem Untersuchungshaft entlassen wurde, wollte er zunächst nichts mehr von ihr wissen.

Das Versteckspiel von Mike und Kim fliegt auf

Doch dann kam doch wieder alles anders! Denn bei „Berlin – Tag & Nacht“ haben sich die beiden wieder angenähert und scheinen Gefühle füreinander zu haben. Und dann kommt es so, wie es die Fans bereits vermutet haben: Tatsächlich werden die beiden ein Paar! Doch zunächst wollen sie ihre Liebe verheimlichen – Connor hätte sie jedoch beinahe flagranti erwischt. Denn Mike will einen romantischen Tag mit Kim am See verbringen – ausgerechnet dort tauchen auch Connor und Toni auf. Zwar kann sich das Liebespaar zunächst verstecken, doch schon wenig später fliegt ihr Versteckspiel auf.

Connor erfährt die ganze Wahrheit

Dann erfährt Connor die ganze Wahrheit von seinem Vater. Er kann nicht verstehen, dass sich Mike tatsächlich auf Kim eingelassen hat. Doch nicht nur er ist mächtig sauer, denn auch Paula ist absolut fassungslos. Denn sie kann es nicht nachvollziehen, dass er mit Kim zusammen ist, welche damals ihre Beziehung zu Mike zerstört hat. Dann wirft sie ihm sogar vor, dass seine Gefühle für sie damals nur vorgespielt waren. Ihr wird klar, dass sie sich zu Joe hingezogen fühlt. Und wie wohl Basti & Co. auf das neue Liebespaar reagieren werden? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.