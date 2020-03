Berlin – Tag & Nacht: Mike stellt Kim zur Rede!

Kim macht bei „Berlin – Tag & Nacht“ permanent Stimmung gegen Paula, was Mike nicht unbemerkt bleibt. Er beschließt, Klartext mit ihr zu reden, doch Kim erklärt unter Tränen, dass sie nur aus Liebe handelt. Mike erkennt, dass er an der Misere eine Mitschuld trägt.

Mike fasst sich schnell wieder, nachdem die Kids ihn mit Paula in flagranti überrascht haben – im Gegensatz zu Paula, die sich beschämt im Bad einschließt und kaum beruhigen lässt. Mike versucht zwar, sie zu trösten. Doch dann fängt auch noch Kim an, Paula zu dissen. Kurz darauf bekommt Mike mit, wie sich Nik und Connor darüber unterhalten, warum sie überhaupt zurück in die WG gekommen sind – und findet heraus, dass Kim dahinter steckt.

Kim macht Stimmung gegen Paula

Jetzt reicht es ihm, er stellt sie zur Rede. Kim drückt jedoch auf die Tränendrüse und erklärt, dass sie das doch nur aus Liebe zu ihm getan hat. Mike macht ihr eine klare Ansage und überrascht Paula mit einem Hotelzimmer, wo er es schafft, dass sie sich endlich wieder fallen lassen kann. Wieder in der WG, trifft er dann erneut auf Kim. Diese will gerade Paulas Dessous zerschneiden, bricht dann aber in seinen Armen zusammen. Mike wird mit einem Mal klar, dass er ein größeres Problem hat als bisher vermutet… Die ganze Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.