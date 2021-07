Berlin – Tag & Nacht: Mike macht Milla einen Heiratsantrag!

Milla schlägt es bei „Berlin – Tag & Nacht“ in die Flucht, als Mike ihr seine Liebe gesteht. Als er die Affäre beenden will, gibt sie aber zu, dass sie seine Gefühle erwidert. Zeitgleich plant der nichtsahnende Eric einen romantischen Antrag. Wie reagiert Milla?

Milla genießt ihre heimliche Affäre mit Mike. Als der ihr jedoch unerwartet gesteht, dass er sich in sie verliebt hat, flüchtet sie überfordert. Verletzt und um sich selbst zu schützen, beendet Mike daraufhin ihre Affäre. Milla versucht trotzig sich einzureden, dass es so am besten ist, muss vor Olivia aber eingestehen, dass sie Mike vermisst. Und zwar nicht nur den Sex. Als Milla am Abend innerlich zerrissen einen nahen Moment mit Eric hat und dabei aber nur an Mike denken kann, fällt sie eine Entscheidung: Sie und Eric haben keine Zukunft miteinander.

Eric will Milla heiraten

Während Milla allein auf der Dachterrasse mit ihren Gefühlen hadert, sieht sie sich erneut mit Mike konfrontiert. Die beiden haben wieder leidenschaftlichen Sex, nach dem Milla in einem bittersüßen Moment Mike gesteht, dass auch sie Gefühle für ihn hat. Sie hat keinen blassen Schimmer, dass Eric parallel einen Ring besorgt hat – er will Milla im Urlaub einen Heiratsantrag machen! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.