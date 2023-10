Berlin – Tag & Nacht: Mike macht eine schreckliche Entdeckung!

Mikes Vertrauen zu seinem Vater wird in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ schlagartig auf die Probe gestellt, als er erfährt, dass Frank bezüglich seines Bewerbungsgesprächs gelogen hat. Ohne zu zögern, geht Mike an Franks Sachen und macht dabei eine schreckliche Entdeckung.

Als Mike morgens erfährt, dass Frank ein Bewerbungsgespräch hat, ist er unglaublich stolz auf seinen Vater. Nicht nur, dass er sich wirklich geändert zu haben scheint, er will auch nicht länger auf Mike und Milla angewiesen sein. So kennt Mike seinen Vater gar nicht! Doch plötzlich gerät das Bild des Geläuterten ins Wanken: In Wirklichkeit hat Frank nämlich gar kein Bewerbungsgespräch.

Mike durchsucht die Sachen von Frank

Schockiert befürchtet Mike nun, dass er seinem Vater erneut auf den Leim gegangen ist. Er zögert keine Sekunde, Franks Sachen zu durchsuchen. Dabei stößt er jedoch auf etwas, das er nicht für möglich gehalten hätte. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.