Kim und Mike bei "Berlin - Tag & Nacht"

Mike kann bei „Berlin – Tag & Nacht“ kaum noch einen klaren Gedanken fassen, weil ihm Kim hartnäckig im Kopf herumschwirrt. Er tut sein Möglichstes, um sich abzulenken, was aber nicht wirklich gelingt. In einem schwachen Moment will er Kim seine Gefühle beichten.

Mike ist frustriert, als er es einfach nicht schafft, Kim aus dem Kopf zu bekommen. Immer wieder erwischt er sich bei verstohlenen Blicken. Er kommt zu dem Schluss, dass es höchste Zeit ist, etwas zu ändern. Also ringt er sich schließlich dazu durch, eine Kundin zu daten – in der Hoffnung, dass ihn dies auf andere Gedanken bringt.

Mike macht einen Rückzieher

Auch wenn das Treffen anfänglich gut verläuft, macht Mike im entscheidenden Moment einen Rückzieher, denn vor seinem geistigen Auge taucht immer wieder Kim auf. Frustriert kommt er zurück in die WG und behauptet vor den anderen, das Date sei ein voller Erfolg gewesen. Als er seine Gefühle vor Kim kaum noch im Zaum halten kann, will er ihr die Wahrheit gestehen. Gerade noch rechtzeitig kommt er zur Vernunft, denn ihm wird erneut klar, dass das Ganze mit Sicherheit wieder übel enden würde… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht".