Berlin – Tag & Nacht: Mike erleidet einen Kollaps!

Mike muss sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erschüttert eingestehen, dass das Auftauchen seines Vaters alte Wunden aufgerissen hat. Dank Millas Drängen entscheidet er sich schlussendlich für eine Auszeit, bei der er den ganzen Vater-Stress hinter sich lassen möchte.

Als Mike von Milla beim Arbeiten ertappt wird, redet sie ihm besorgt ins Gewissen und erinnert ihn an seinen Zusammenbruch am Tag zuvor: Er muss sich schonen! Mike reagiert widerwillig. Er sieht die Situation gänzlich anders, doch als Milla weiter drängt und seinen Kollaps mit dem Stress wegen seines Vaters in Zusammenhang bringt, treffen die beiden eine Vereinbarung. Milla hört auf, über Frank zu sprechen, und im Gegenzug legt Mike einen Schongang ein. Außerdem sollte er einen schönen Tag mit ihr verbringen.

Mike kann nicht abschalten

Doch selbst beim Wellness-Programm gelingt es Mike nicht, abzuschalten und sich zu entspannen. Er glaubt sogar, in einem der Wellness-Gäste seinen Vater zu erkennen. Daraufhin kann er sich gegen Millas Sorge nicht mehr wehren und muss endlich selbst einsehen, dass sie recht hat. Er braucht definitiv eine Auszeit vom Vater-Stress! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.