Berlin – Tag & Nacht: Miguel will Paula abschleppen!

Joe entführt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ seine Frau Paula zum Feiern ins Matrix. Dort läuft sie erneut Miguel über den Weg. Sie kann nicht verhindern, dass sie immer wieder unkontrolliert Miguels knackigen Hintern ins Visier nimmt. Das bleibt nicht lange unbemerkt.

Paula ist am Morgen immer noch enttäuscht, weil Joe ihr gestriges Date hat platzen lassen. Insgeheim muss sie aber auch an Miguels kreisenden Hintern denken. Den hat sie nämlich statt des Dates bei dessen Stripshow im Matrix zu Gesicht bekommen. Nun aber legt sich Joe voll ins Zeug und schließlich gelingt es ihm tatsächlich, Paula mit einem störungsfreien, romantischen Date in der heimischen WG zu überraschen. Paula ist gerührt und spürt endlich wieder, wie wichtig Joe ihre Ehe ist.

Landen Paula und Miguel im Bett?

Alles scheint perfekt, doch auf einmal meint Joe es zu gut: Er entführt Paula zum Feiern ins Matrix. Es kommt, wie es kommen musste und Paula läuft erneut Miguel über den Weg. Sie kann nicht verhindern, dass ihre Augen einmal mehr unkontrolliert seinen knackigen Hintern ins Visier nehmen. Während Paula sich daraufhin ziemlich anstrengen muss, sich trotz der attraktiven Ablenkung ganz auf Joe zu konzentrieren, ist Miguels Jagdinstinkt geweckt. Der Gedanke, eine verheiratete Frau abzuschleppen, reizt ihn zunehmend. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.