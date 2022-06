Berlin – Tag & Nacht: Miguel will die Stadt verlassen!

Nachdem Miguel in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ seinen Abschied aus Berlin angekündigt hat, ermutigt Olivia ihn zu einem klärenden Gespräch mit Paula und Rick. Miguel bittet die beiden um Entschuldigung. Es sieht tatsächlich so aus, als ob sie das Kriegsbeil begraben.

Miguels vorletzter Tag in Berlin bricht an und das teilt er auch Paula und Rick mit. Die beiden jubeln, als sie erfahren, dass Miguel endlich abhaut. Durch ein Gespräch mit Olivia wird Miguel allerdings klar, dass er die Dinge zwischen Paula, Rick und sich nicht einfach so stehenlassen darf.

Paula und Rick verzeihen Miguel

Er bringt die beiden tatsächlich dazu, sich mit ihm zu treffen. Im Gespräch gibt Miguel zu, dass er sie nur ausgenutzt hat und bittet dafür um Entschuldigung. Und tatsächlich scheint die Sache damit erledigt zu sein. Paula und Rick sind milde gestimmt und verzeihen Miguel. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.