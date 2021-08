Berlin – Tag & Nacht: Miguel verliert wegen Olivia alles!

Olivia fühlt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ für die Entlassung von Miguel verantwortlich. Sie entschuldigt sich bei ihm und die beiden verbringen eine sorglose Zeit zusammen. Wieder in der WG, wird Dean misstrauisch. Um ihn abzulenken, wendet Olivia einen Trick an.

Durch Olivias Verschulden verliert Miguel seinen Job im Body Burn. Während Dean die Kündigung seines Nebenbuhlers mehr als gelegen kommt, besucht Olivia ihren Bruder heimlich im Loft, um sich bei ihm zu entschuldigen. Trotz Gewissensbissen verbringt sie einen ausgelassenen Nachmittag mit ihm. Miguel hat dabei alle Mühe, seine flammenden Gefühle für seine Schwester zu verbergen.

Olivia will Dean verführen

Als Dean anruft und wissen will, wo Olivia steckt, greift diese zu einer Notlüge. Zurück in der WG, versucht sie, ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, indem sie Dean kurzerhand verführt. Miguel triumphiert unterdessen und glaubt nun nach dem geheimen Treffen mit Olivia und deren Lüge gegenüber Dean, dass er seinem Ziel wieder ein gutes Stück näher gekommen ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.