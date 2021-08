Berlin – Tag & Nacht: Miguel trickst Olivia aus!

Olivia hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ angebissen, daher trickst Miguel sie weiter aus. In einer brasilianischen Bar feiern die beiden gemeinsam. Auch wenn aus einem romantischen Date nichts wird, war die Aktion erfolgreich. Geht bei Miguel und Olivia etwa doch mehr?

Miguels Plan geht auf: Nachdem er Olivia gestern bewusst links liegen gelassen hat, schafft er es nun, sie unter einem Vorwand in eine brasilianische Bar zu locken. Dort sperrt er sie kurzerhand ein und lässt ihre Beschimpfungen darüber an sich abperlen, denn er weiß: Eigentlich findet Olivia solche Aktionen super!

Geht zwischen Miguel und Olivia mehr?

Tatsächlich beruhigt sich Olivia schnell und feiert und tanzt sogar mit Miguel ab. Und obwohl sie ihm am Ende des Tages eine Abfuhr erteilt, als er sie noch zum Essen einladen will, weiß Miguel ganz genau: Mit seiner Offensive hat er ordentlich Eindruck bei Olivia gemacht. Sein Vorhaben, wieder ein Teil von ihrem Leben zu sein und sie irgendwann für sich zu gewinnen, scheint also nicht so unrealistisch zu sein… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.