Berlin – Tag & Nacht: Miguel nutzt Rick gnadenlos aus!

In seiner Wut auf Paula lässt Rick in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ schließlich Miguel den festen Vertrag unterschreiben. Nach wie vor glaubt er, dass Miguel auf ihn steht. Doch der weist ihn ab. Offenbar hatte Paula recht: Miguel hat Rick nur ausgenutzt. Rick ist am Boden zerstört.

Rick zeigt Paula nach ihrem heftigen Streit die kalte Schulter. Er blockt alle Versöhnungsversuche ab, als er erfährt, dass Paula Miguel gestern gedroht hat. In seiner Wut beschließt er, Miguel den Festvertrag vorzulegen. Das trifft Paula hart. Ihre Freundschaft zu Rick zerbricht darüber endgültig. Während ihr die Situation schwer zusetzt, verdrängt Rick seinen Schmerz und lenkt sich mit Miguel ab. Der ist endlich am Ziel, als er den Festvertrag unterschreibt.

Rick will Miguel klarmachen

Rick will dann in die Vollen gehen und Miguel für sich klarmachen. Nach wie vor glaubt er, dass er auf ihn steht. Doch Miguel weist ihn zurück, wodurch Rick erkennt, dass er ihn die ganze Zeit nur manipuliert hat. Paula hatte mit allem recht: Miguel hat ihn nur ausgenutzt, um den Festvertrag zu bekommen. Rick ist am Boden zerstört und schämt sich, weil er Paula zu Unrecht schlecht behandelt hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.