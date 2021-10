Berlin – Tag & Nacht: Miese Stimmung bei Toni und Patrice!

Aus finanziellen Gründen müssen Toni und Patrice in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ auf eine aufwendige Hochzeitsfeier verzichten. Im ersten Moment sind sie deswegen frustriert und die Stimmung ist angespannt. Aber das Paar findet eine Lösung. Gefeiert wird im LA14.

Toni ist am Morgen total happy, als sie endlich die Erlaubnis und die Bestätigung für ihren Hochzeitstermin bekommt. Doch die anfängliche Freude ist schnell verraucht, als sie erkennt, dass sie und Patrice kaum Geld für eine schöne Feier haben. Toni nimmt das tapfer hin und findet, dass nur zählt, dass sie endlich heiraten können. Doch Patrice fühlt sich in seiner Ehre gekränkt. Er will Toni etwas bieten und beschließt, den Teil seines Einkommens, der eigentlich für seine Familie bestimmt ist, für die Hochzeit zu verwenden.

Es kommt zum Streit

Das kann Toni jedoch nicht zulassen und es kommt zu einem Streit. Letztendlich sieht Patrice aber schließlich ein, dass Toni recht hat. Die beiden einigen sich darauf, im LA14 zu feiern, als Toni die Erlaubnis von Mike bekommt, die Connor ihr aus Eifersucht verwehrt hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.