Berlin – Tag & Nacht: Mega-Blamage für Ole und André!

Da sich die Blamage von Ole und André in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ rumgesprochen hat, wird André gefragt, ob er Teil einer Comedy-Show sein will. Dort soll er als Zielscheibe für Tortenwerfer dienen. Doch er will als Sänger und nicht als Witzbold durchstarten. Und nun?

André wird morgens durch einen gehässigen Piet klar gemacht, wie sehr sein und Oles Verhalten beim Finale des Schlager-Contests die beiden zu Online-Witzfiguren gemacht hat. André wischt Piets Idee genervt weg, dass man aus den beiden tatsächlich ein ungewöhnliches Duo zaubern kann und bekommt im Body Burn ein Jobangebot – allerdings für eine Online-Gameshow, in der er sich mit Torten bewerfen lassen muss.

André soll zum Torten-Idiot werden

André versucht daraufhin, Ole für Piets Duo-Idee zu begeistern, wovon der aber nichts hören will. Und während Oles letzte verbliebene Connection im Musikbusiness ihm eine Absage erteilt, muss André gefrustet erkennen, dass er nicht den Torten-Idioten geben will. Er schlägt bei Ole auf und hofft, ihn doch noch zu überreden… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.