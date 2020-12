Berlin – Tag & Nacht: Manuel Denniger alias Rick steigt aus!

Manuel Denniger gehört fast schon zu den Urgesteinen bei “Berlin – Tag & Nacht”. Der Darsteller war als Rick in der beliebten RTLZWEI-Daily zu sehen, denn er steigt aus der Serie aus. KUKKSI verrät dazu alle Details!

Seit mehr als sechs Jahren steht Manuel Denniger schon am Set bei “Berlin – Tag & Nacht”. Doch nun kehrt er der Serie den Rücken – und zwar schon in der kommenden Woche! Denn der Darsteller hat sich dazu entschieden, die Stadt und damit auch die Serie zu verlassen.

Rick verlässt die Stadt

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Rick viele Höhen und Tiefen erlebt. In der Daily nahm er kein Blatt vor den Mund und teilte auch mal ordentlich aus. Zuletzt lief es für ihn aber sehr gut: Ihm gehörte nicht nur die Schnitte, sondern war auch mit Jan total happy. Doch dann kommt alles anders: Jan hat eine riesige Chance erhalten, seinem Traumjob nachzugehen – doch dieser wäre nicht in Berlin, sondern in Freiburg. Rick macht daraufhin kurzen Prozess und beendet die Beziehung – und das, obwohl er Jan über alles liebt. Er will jedoch nicht dafür verantwortlich sein, dass Jan wegen ihm seinen Traum-Job platzen lässt.

Wie geht es für Manuel Denniger nach BTN weiter?

Doch er will sich ablenken – und zwar mit einem anderen Date. Doch in der Zwischenzeit hat Paula einen Plan: Sie crasht das Treffen gemeinsam mit Jan! Noch immer bleibt Rick bei seiner Meinung und will von Jan nichts wissen. Doch ein Gespräch mit Paula öffnet dem Friseur die Augen: Er könne ja mit nach Freiburg gehen. Und das zieht er dann auch durch und trifft die Entscheidung, mit Jan nach Freiburg zu gehen. Was Manuel Denniger wohl künftig machen wird? Ungewiss ist bisher nur, dass er nach Köln gezogen ist – über weitere Projekte ist derzeit noch nichts bekannt. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.