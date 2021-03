Berlin – Tag & Nacht: Mandy will Affäre mit Ole geheim halten!

Ole hat bei “Berlin – Tag & Nacht” den Eindruck, dass Mandy sich für die Affäre mit ihm schämt, weil niemand davon erfahren soll. Um ihr Herz zu erobern, überrascht er sie deshalb mit einem perfekten Date. Wird er Mandy so von seinen Qualitäten überzeugen können?

Ole (Falko Ochsenknecht) und Mandy (Laura Wölki) haben sich am Vortag auf eine heimliche Affäre geeinigt. Doch als Ole seine Angebetete entgegen der Vereinbarung morgens auf der Arbeit überrascht, fängt er sich prompt einen Rüffel von Mandy ein, die die Affäre unbedingt geheim halten will. Weil sie sich auch abfällig über seine Arbeitsklamotten äußert, glaubt Ole schon eingeschnappt, Mandy vielleicht peinlich zu sein.

Ole überrascht Mandy mit einem Date

Ole ist daraufhin fest entschlossen, Mandy vom Gegenteil zu überzeugen und überrascht sie mit einem rundum perfekten Date in Joes Datsche. Tatsächlich ist sie hin und weg – das hätte sie Ole tatsächlich niemals zugetraut. Als die beiden am Abend bei der Verabschiedung von Joe und Paula erwischt werden, gibt Mandy ihre Heimlichtuerei endlich auf und steht doch noch zu ihrer Affäre – sehr zu Oles Freude… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr in der neuen Folge von “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.