Berlin – Tag & Nacht: Mandy und André küssen sich!

Nachdem sie sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ übel mit André gestritten hat, nimmt Schmidti die aufgelöste Mandy mit aufs Hausboot. Gemeinsam mit Krätze baut er sie wieder auf und am Ende schließen Mandy und André sogar Frieden – natürlich inklusive Versöhnungssex.

Mandy wandelt nach ihrem Streit mit André verzweifelt mit Joey durch die Straßen und weiß nicht, wo sie hin soll. Doch dann trifft sie durch einen glücklichen Zufall auf Schmidti, der sie prompt mit aufs Hausboot nimmt. Dort wird sie von ihm und Krätze nach allen Regeln der Kunst umsorgt. Mandy ist erleichtert.

Es kommt sogar zum Sex

Anscheinend gibt es auf der Welt doch noch Menschen, die ihr helfen wollen. Durch Krätze kommt es außerdem dazu, dass sie sich schließlich mit André versöhnt. Mandy ist so froh, ihn wieder an ihrer Seite zu haben, dass es sogar zum Sex kommt. Unterdessen erfährt auch Basti von Mandys Not und fasst den Entschluss, einen Schritt auf sie zuzumachen… Die ganze Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.