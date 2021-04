Berlin – Tag & Nacht-Mandy: Liebes-Beichte an Ole!

Gibt es bei “Berlin – Tag & Nacht” ein neues Traumpaar? Mandy hat nun doch mehr Gefühle für Ole – nun will sie ihm ein Liebes-Geständnis machen und ihm sagen, was in ihr vorgeht. Wie er darauf wohl reagieren wird?

Mandy wird schlagartig bewusst, dass sie ihre Gefühle für Ole nicht länger abstreiten kann. Sie nimmt all ihren Mut zusammen, um ihm zu sagen, was sie für ihn empfindet. Wie wird Ole die emotionale Liebes-Beichte von Mandy aufnehmen?

Die Stimmung ist frostig

Als Mandy am Morgen zufällig auf Ole trifft, ist die Stimmung zwischen beiden immer noch frostig. Gleichzeitig spürt sie, dass die Begegnung sie alles andere als kalt lässt und sie Ole sehr vermisst hat. Um Klarheit über ihre Gefühle zu erlangen, will Mandy noch einmal mit Ole reden, doch als sie vor ihm steht, ist sie plötzlich so nervös, dass sie kein Wort mehr herausbekommt. Mandy versteht die Welt nicht mehr, worauf Robin die Vermutung äußert, dass sie sich wohl in Ole verliebt hat. Daraufhin wird Mandy bewusst, dass sie ihre Gefühle für Ole nicht länger leugnen kann und beschließt, ihm erneut ihr Herz auszuschütten… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.